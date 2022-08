Serie B – Risultati 2^ Giornata

Pisa e Como finisce 2-2 con il 2-2 . Il Cagliari rimonta il Cittadella all’Unipol Domus (2-1) . Il Venezia batte il neo promosso Sudtirol . Non sbaglia il Frosinone che batte il Brescia 3-0. F Successi anche per il Cosenza (2-1 in rimonta al San Vito Marulla) e per la Ternana, che batte la Reggina al Liberati gol Partipilo nel primo tempo.

Ecco il riepilogo di risultati, marcatori

Ascoli-Spal: 1-1 [Gondo (A), Maistro (S)]

Bari-Palermo: 1-1 [Valente (P), Cheddira (B)]

Cagliari-Cittadella: 2-1 [Asencio (Ci), Mancosu (Ca), Makoumbou (C]

Cosenza-Modena: 2-1 [Bonfanti (M), Florenzi (C), Brescianini (C)]

Frosinone-Brescia: 3-0 [Moro, Caso, Mulattieri]

Genoa-Benevento: 0-0

Perugia-Parma: 0-0

Pisa-Como: 2-2 [Bianco (C), Morutan (P), Kerrigan (C), Torregrossa (P)]

Sudtirol-Venezia: 1-2 [Odogwu (S), Quisance (V), Curto (V)]

Ternana-Reggina: 1-0 [Partipilo]

Classifica

Frosinone 6

Cosenza 6

Palermo 4

Ascoli 4

Cagliari 4

Genoa 4

Ternana 3

Reggina 3

Cittadella 3

Venezia 3

Brescia 3

Bari 2

Parma 2

Como 2

Pisa 1

Benevento 1

Spal 1

Perugia 1

Modena 0

Südtirol 0