Liga , vittorie per il Real, Siviglia e Osasuna

I campioni di Spagna e d’Europa in carica travolgono 4-1 il Celta Vigo . Nelle altre partite successi anche per Osasuna 2-0 sul Cadice e Betis Siviglia 2-1 in casa del Maiorca, entrambe a punteggio pieno col Real.

CELTA VIGO-REAL MADRID 1-4

Il real mcina bene e nella seconda giornata della Liga batte il celta Vigo 4-1.

Il slito benzema porta in vataggio i ‘Blanco’. Il celta pareggia su calcio di rigore trasformato da Aspas. Prima del riposo Modric realizza il vantaggio madrileno. Nella ripresa sono Vinicius Junior e Valverde a chiudere i conti tra il 56’ e il 66’. Nel finale Hazard sbaglia il rigore del possibile 5-1.

MAIORCA-BETIS SIVIGLIA 1-2

Vittoria del Siviglia con il marchio di Iglesias. L’attaccante realizza il vantaggio al 9’ . Il Maiorca pareggia i conti con l’ex laziale Muriqi. Al 73’ ancora Iglesias realizza il gol che val i tre punti agli andalusi. In classifica real e Siviglia viaggiano a punteggio pieno .

OSASUNA-CADICE 2-0

A sei punti anche l’Osasuna che supera il Cadice a Pamplona: servono due rigori ai padroni di casa, il primo trasformato da Avila al 37’, il secondo realizzato da Garcia al 79’. Cadice ultimo a zero punti dopo due giornate.