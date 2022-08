Castelfranco Veneto si tinge d’azzurro: ecco i tricolori assoluti dei 10 KM su strada

Sabato 3 settembre va in scena nella Marca il prestigioso appuntamento che assegna i titoli tricolori: al via i più grandi specialisti italiani e alcune star di livello mondiale. Presentazione ufficiale il 26 agosto, alle 11, nella sala consiliare del Comune

Iliass Aouani è tra gli atleti più attesi dei campionati italiani assoluti dei 10 km di corsa su strada che andranno in scena sabato 3 settembre a Castelfranco Veneto (Treviso).

L’azzurro d’origine marocchina, nel 2021, ha stabilito un record difficilmente migliorabile: la conquista di quattro maglie tricolori nella stessa stagione tra campestre, 10.000 metri su pista, 10 km su strada e mezza maratona.

La scorsa primavera ha debuttato in maratona a Milano, correndo in 2h08’34”, miglior tempo di sempre per un italiano all’esordio sulla distanza. La prestazione gli ha aperto le porte della Nazionale per gli Europei di Monaco di Baviera, ma Aouani, frenato dai crampi, non ha brillato sulle strade tedesche, piazzandosi diciannovesimo nella maratona corsa a Ferragosto.

La prova tricolore avrebbe così il sapore di una piccola ma significativa rivincita: da un lato, Iliass difenderebbe il titolo italiano vinto nel 2021 a Forlì e dall’altro porterebbe punti preziosi alla classifica dell’Atletica Casone Noceto – sodalizio civile di provenienza di Aouani, da questa stagione in forza alle Fiamme Azzurre – nel campionato italiano di società di corsa.

“L’obiettivo – spiega Massimo Magnani, allenatore di Aouani e direttore tecnico dell’Atletica Casone Noceto – è schierare a Castelfranco la miglior squadra possibile, in modo da ampliare il vantaggio in testa alla classifica del campionato di società iniziato con i 10.000 metri in pista, senza dover attendere l’esito della maratonina che rappresenta la prova conclusiva. Valuteremo la condizione di Aouani dopo lo sforzo della maratona continentale e speriamo di poterlo schierare a Castelfranco insieme al resto della squadra”.

Oltre ad Aouani, l’Atletica Casone Noceto dovrebbe presentare nella Marca anche Italo Quazzola, bronzo nei 5000 metri ai Giochi del Mediterraneo di Orano, e due giovani star dell’atletica internazionale: gli ugandesi Jacob Kiplimo, campione (Gdynia 2020) e primatista mondiale di mezza maratona (57’31” nel 2021 a Lisbona), bronzo olimpico a Tokyo e terzo ai Mondiali di Eugene nei 10.000 metri, e Oscar Chelimo, a sua volta terzo nei 5000 metri nella recente rassegna iridata disputata in Oregon.

In attesa della definizione del cast dei partecipanti (le iscrizioni rimarranno aperte sino al 29 agosto), Castelfranco Veneto si prepara ad ospitare un evento di grande spettacolarità. Otto le maglie tricolori in palio: oltre ai titoli assoluti, saranno assegnati i riconoscimenti individuali per le categorie promesse, juniores e allievi.

I migliori atleti azzurri si confronteranno, a partire dalle 17, su un veloce percorso cittadino con partenza e arrivo nella centrale Piazza Giorgione. Previsto un doppio anello della lunghezza di 2,5 km che, nella prima parte, seguirà il perimetro del cuore storico di Castelfranco Veneto. Tutte le categorie si sfideranno sulla distanza di 10 km (quattro giri del percorso), ad eccezione delle allieve per le quali è prevista una prova di 6 km.

L’organizzazione dell’evento, guidata da Kevin Durigon, sarà curata da due storiche società del territorio, il Gruppo Atletica Vedelago e l’Us Atletica Quinto Mastella. Il Gruppo Atletica Vedelago per tanti anni ha organizzato una maratona assai apprezzata e da questa esperienza, nel 2000, è nata la Maratona S. Antonio che collegava il territorio castellano a Padova. L’Us Atletica Quinto Mastella ha invece maturato esperienze organizzative sia in pista che nelle campestri, avendo sempre un occhio di riguardo per l’attività giovanile. I Campionati Italiani Assoluti dei 10 km sono una nuova, stimolante sfida che promette di coinvolgere circa 600 atleti da tutta Italia.

La rassegna tricolore sarà presentata ufficialmente venerdì 26 agosto, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Castelfranco Veneto. Il conto alla rovescia sta per iniziare.

Foto Chiappinelli e Iliass Aouani e Sofiia Yaremchuk, in azione sulle strade della gara tricolore 2021 di Forlì credito: FEDELI).