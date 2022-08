Bennet centra il bis alla Vuelta

Foto ©Unipublic / Agenzia Sprint Cycling. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) centra il secondo successo consecutivo alla Vuelta. Il giorno dopo la sua vittoria a Utrecht, al suo primo successo in un Grand Tour in due anni, l'irlandese ha ottenuto un'altra vittoria a Breda al termine della tappa 3 della Vuelta 2022. Ha dominato Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e Dan McLay ( Team Arkea-Samsic). Bennet non aveva mai ottenuto due vittorie consecutive di tappa in eventi di tre settimane. La corsa riprenderà martedì, nei Paesi Baschi. Ordine d'arrivo 1. Sam Bennett (BORA-hansgrohe) in 4h05'53'' 2. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a 00'' 3. Daniel McLay (Team Arkea-Samsic) a 00'' Classifica Generale 1. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) in 8h20'07'' 2. Sam Oomen (Jumbo-Visma) a 00'' 3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 00'' Classifica maglie Maglia Roja Edoardo Affini (Jumbo-Visma) Maglia Verde Sam Bennett (BORA-hansgrohe) Maglia Pois Giulio Van Den Berg (EF Education-EasyPost) Maglia Bianca Ethan Hayter (Ineos Granatieri)

Correlati