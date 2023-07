Linda Cantalini e Francesco Vittuari diventano campioni italiani solo dance junior

Quarto giorno ai Campionati italiani specialità Solo dance internazionale e Coppie danza categorie Senior, Junior, Cadetti, Jeunesse e Allievi in programma fino a mercoledì 26 luglio a Piancavallo (PN) e più precisamente al palaghiaccio “Palapredieri” di via Barcis. Nella foto Linda Cantalini in azione.

Oggi in pista le categorie Junior femminile e maschile della Solo dance con la Free dance. Vincono dunque il titolo tricolore Linda Cantalini e Francesco Vittuari.

Tra le ragazze, al termine della Free dance la classifica si compone così: si laurea per la prima volta campionessa italiana Linda Cantalini (Asd Par) con 143.48 punti, seconda Greta Pani (Pol.Va Orizon) che, con un punteggio di 139.76, sorpassa Francesca Michelini (Us Invicta Skate) ferma a 138.02.

“Lo scorso anno mi ero classificata al terzo posto, dunque sono molto contenta di questa medaglia d’oro – commenta un’emozionata Linda Cantalini che nella vita studia al liceo scientifico – Dedico questo risultato a mio nonno, che mi guarda da casa, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi sono stati vicino in questi due anni un po’ complicati”.

Per quanto riguarda i colleghi del maschile mantiene saldo il primo posto Francesco Vittuari (Polisportiva Lame) con 135.23, recupera una posizione Walter Padovan (Patt. Art. Jolly) che totalizza 117.36, infine al suo primo anno Juniores conquista la medaglia di bronzo Emanuele Babuin (P.A. Azzanese) con 112.65.

Francesco Vittuari

“Questo titolo arriva in coda a quello conquistato una decina di giorni fa nell’Inline ai Campionati italiani di Ponte di Legno – racconta il 17enne Francesco Vittuari che nella vita studia automazione all’istituto tecnico Aldini Valeriani di Bologna – Sono uscite da poco le convocazioni per l’Europeo e sono felice di far parte della Nazionale azzurra dell’Inline. Sono soddisfatto di come ho pattinato in questi due giorni nella Solo dance, la tensione era tanta, ma sono riuscito a vincerla”

L’organizzazione dell’evento a Piancavallo è affidata dalla FISR alla Polisportiva Eurosportvillage Asd che opera dal 2005 presieduta da Annalisa Polese. Fitto il calendario che vede gareggiare oltre 430 atleti. Si comincia con il Campionato italiano Solo dance internazionale e Coppie danza categorie Seniores e Juniores dal 17 al 22 luglio, si prosegue la Solo dance e Coppie danza Jeunesse, Cadetti e Allievi dal 21 al 26 luglio e si conclude con il Libero e Coppie Artistico categorie Allievi A/B e Allievi Coppia artistico dal 27 al 30 luglio.

I RISULTATI DI OGGI, GIOVEDì 20 LUGLIO:

Solo dance Juniores maschile

1. Francesco Vittuari (Polisportiva Lame)

2. Walter Padovan (Patt. Art. Jolly)

3. Emanuele Babuin (P.A. Azzanese)ù

Solo dance Juniores femminile

1. Linda Cantalini (Asd Par)

2. Greta Pani (Pol.Va Orizon)

3. Francesca Michelini (Us Invicta Skate)

IL PROGRAMMA DI DOMANI, VENERDì 21 LUGLIO:

ore 14.00 – 17.20 Style dance Jeunesse femminile

ore 17.30 – 18.05 Style dance Jeunesse maschile

ore 18.15 – 18.35 Style dance Coppie danza Juniores

ore 18.45 – 19.45 Style dance Coppie danza Seniores

Foto di Raniero Corbelletti