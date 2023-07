F1 Gran Premio d’Ungheria. Leclerc miglior tempo seconde prove libere

Una prima sessione di prove libere condizonata dalla pioggia lungo la pista dell’Hungaring.

Nelle seconde Charle Leclerc (ferrai) ha ottrnuto il miglior tempo 1:17.686 (bene anche nella simulazione GP come McLaren e Alfa). Poi Norris e Gasly. Solo decimo Sainz, undicesimo Verstappen . Difficoltà per la Red Bull del campione de mondo che non fornisce una prestazione entusiasmante, così come le Mercedes di Hamilton e Russell.

Domani alle ore 12,30 le terze prove libere poi le qualifiche.

I risultati delle Fp2 e i tempi dei piloti

Charles LECLERC Ferrari 1:17.686

Lando NORRIS McLaren +0.015

Pierre GASLY Alpine +0.232

Yuki TSUNODA AlphaTauri +0.248

Esteban OCON Alpine +0.359

Nico HULKENBERG Haas F1 Team +0.372

Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.399

Fernando ALONSO Aston Martin +0.419

Guanyu ZHOU Alfa Romeo +0.422

Carlos SAINZ Ferrari +0.496

Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.593

Lance STROLL Aston Martin +0.633

Alexander ALBON Williams +0.691

Daniel RICCIARDO AlphaTauri +0.699

Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +0.818

Lewis HAMILTON Mercedes +1.060

Logan SARGEANT Williams +1.150

Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.292

Oscar PIASTRI McLaren +1.431

George RUSSELL Mercedes +1.489