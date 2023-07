Campionato italiano bolulder 2023: a Forlì sfida tra giovani promesse e azzurri “storici”

­

Tutto pronto per il Campionato Italiano Assoluto Boulder che si terrà sabato 22 e domenica 23 Luglio nel Centro Sportivo Vertical Climbing Community di Forlì.

I migliori specialisti di zone e top provenienti da tutta Italia (38 atlete e 45 atleti), si affronteranno con l’ambizione di conquistare il titolo di Campione Italiano 2023.

Si terrà per la prima volta a Forlì, nell’attrezzatissimo Centro di arrampicata Vertical di Forlì (Via Pandolfa 42) il Campionato Italiano Assoluto di Boulder.

83 gli atleti che parteciperanno alla competizione: fra di loro i campioni della Nazionale Senior Filip Schenk e Camilla Moroni (entrambi di Fiamme Oro Moena) trionfatori del Campionato 2022, Marcello Bombardi, Giorgia Tesio (di Centro Sportivo Esercito), Michael Piccolruaz, Davide Colombo, Claudia Ghisolfi, Giulia Medici (Sport Promotion) titolare della medaglia d’argento agli Europei di Cracovia, Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro Moena) appena rientrato nelle competizioni internazionali, Pietro Vidi (Arco Climbing), in testa alla graduatoria assoluta di Coppa Italia Boulder.

Sapranno dare filo da torcere ai colleghi più esperti i membri della Nazionale giovanile, come Luca Boldrini (Deva Wall) campione italiano Boulder U20 e che ha da poco esordito in Coppa del mondo a Briancon, Francesca Matuella (Arco Climbing), che dopo due vittorie a Bressanone e Modena comanda la Coppa Italia Boulder. E ancora Elena Brunetti (Climbing Side Roma) campionessa italiana Under 16, Irina Daziano (Inout Chiusa di Pesio), argento ai Campionati Europei Giovanili di Duisburg, Leonie Hofer (AVS Passeier) campionessa italian Under 18, Federica Papetti (Rock Brescia ASD) attiva in competizioni internazionali dal 2019, Sergio Bortolameotti (Parma Climbing) campione italiano Under 18, Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy) vicecampione italiano Under 20 e la lista potrebbe continuare all’infinito.

Il vivaio della Federazione è molto ricco e garantisce continue sorprese e nuovi nomi pronti ad emergere.

Ma ecco il programma della competizione: sabato 22 luglio si svolgeranno le qualifiche maschili a partire dalle ore 09:00 (2 gruppi, 5 blocchi/5 minuti + 15 secondi) e le qualifiche femminili a partire dalle ore 17:30.

Domenica 23 luglio si disputeranno in contemporanea le semifinali maschili e femminili a partire dalle ore 10:00 (4 blocchi/5 minuti – 24 Atleti), che saranno visibili al link https://www.youtube.com/watch?v=tWOFqOV_7wY e sulla piattaforma OTT del Coni.

Le finali (4 blocchi/4 minuti – 6 Atleti) avranno inizio con la presentazione degli atleti alle ore 16.00 e si potranno seguire sulla piattaforma OTT del Coni e al link https://www.youtube.com/watch?v=smPnNC_LYcQ .

Invece per i fortunati che si troveranno a Forlì in questo weekend l’ingresso è libero e lo spettacolo garantito.