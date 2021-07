Porsche Carrera Cup Italia 2021, a Imola vuole mantenere la vetta della classifica con il team Q8 HI performer

Sul tracciato emiliano il pilota del Team Q8 Hi Perform Alberto Cerqui punta al podio per mantenere il primo posto in classifica dopo il successo ottenuto al Mugello. “Abbiamo accumulato punti importanti e scalato la classifica, ora dobbiamo rimanerci” (nella foto, Albero Cerqui)

A tre settimane dall’ultimo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia 2021, che ha visto ben 35 piloti sfidarsi sul circuito del Mugello in una gara ricca di sorpassi e colpi di scena, i motori del prestigioso campionato monomarca sono pronti a riaccendersi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il prossimo week-end del 24-25 luglio. Lo storico tracciato emiliano, famoso per le sue curve di non semplice interpretazione, sarà lo scenario di una competizione che si preannuncia altrettanto combattuta. La posta in gioco è particolarmente alta per l’Official Driver del Team Q8 Hi Perform Alberto Cerqui, che al momento guida la classifica con 96 punti. Dopo aver ottenuto il miglior piazzamento in gara 1 al Mugello Circuit, ora deve mantenere il distacco fra la sua 911 GT3 e quelle dei rivali. In primis Gianmarco Quaresmini, che lo segue in classifica con 87 punti. “Abbiamo accumulato punti importanti e scalato la classifica, ora dobbiamo rimanerci – ha commentato Alberto Cerqui – punto sulla gara di questo week-end per confermare i buoni risultati ottenuti fino a oggi. A Imola lotterò ancora una volta per le prime posizioni, sperando questa volta di raggiungere il miglior piazzamento in entrambe le gare”.

“Guardare la classifica generale con i risultati raggiunti fino ad ora ci rende molto fiduciosi – ha aggiunto Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia – Il lavoro del team sta procedendo nella giusta direzione. Siamo consapevoli di essere solo a metà campionato con gare decisive ancora da correre, ma continueremo il nostro percorso in questa stagione che si sta rivelando davvero positiva per il Team”. Quando si parla di prestazioni Q8 non si tira mai indietro, ecco perché oltre a scendere in pista con il proprio team è anche quest’anno l’official partner della Porsche Carrera Cup Italia in un’edizione molto speciale, in quanto vede attribuita la certificazione ISO 20121 come monomarca sostenibile, che ha l’obiettivo di migliorare la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti con conseguente beneficio economico e di tutela per i luoghi che ospiteranno il torneo.

La gara di Imola sarà visibile anche in streaming su Carreracupitalia.it. Dopodiché, la competizione proseguirà a Vallelunga (17-19 settembre) dopo una pausa estiva, Franciacorta (1-3 ottobre), dove avrà luogo anche il Porsche Festival presso il nuovo Porsche Experience Center, e Monza (29-31 ottobre), tappa conclusiva che decreterà il campione della Carrera Cup Italia 2021.