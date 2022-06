La Juventus vince l’edizione 2022 della Danone Nations Cup

La finale del torneo Under 12 si è disputata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Le ragazze Under 12 della Juventus trionfano a Coverciano e si aggiudicano il titolo di campionesse della Danone Nations Cup 2022, il più grande campionato internazionale di calcio giovanile Under 12 che in Italia, dal 2016, è riservato esclusivamente alle formazioni femminili. La fase nazionale del prestigioso torneo, promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e Danone, si è disputata domenica 19 giugno al Centro Tecnico Federale, in occasione del Grassroots Festival organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Una competizione straordinaria che ha visto impegnate sul campo le formazioni Under 12 Femminili di SSC Napoli, U.S. Sassuolo Calcio, Juventus FC e AS Roma. Le quattro squadre, vincitrici dalle rispettive fasi interregionali, si sono affrontate nel consueto quadrangolare previsto dal format, con gare da tre tempi intervallati dagli shootout: un modello innovativo, sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico, che ha dato grande peso anche alla sportività messa in campo dalle squadre.

La Danone Nations Cup è un torneo finalizzato a favorire la crescita delle giovani calciatrici, sia nella tecnica che negli aspetti educativi e culturali del calcio, e sostiene i valori come l’affermazione personale, la collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo, il fair play e l’importanza di mantenere uno stile di vita sano, in linea con la mission/vision di Danone “One Planet, One Health” per cui la salute delle persone e del pianeta sono tra loro interconnesse. Un progetto che si rinnova di anno in anno a conferma dell’impegno di Danone e FIGC nella promozione dell’inclusione e della diversità ma anche, e soprattutto, che testimonia e contribuisce ad un cambiamento di mentalità per quanto riguarda l’uguaglianza di genere nel mondo dello sport. Dal 2016 in Italia la competizione è 100% femminile. È così che, a partire dall’Italia, l’idea di una competizione di calcio femminile si è poi estesa a tutto il mondo, attraverso la creazione nel 2017 del primo torneo globale interamente dedicato alle calciatrici Under 12.

“In Danone ci impegniamo a supportare l’emancipazione femminile, la diversità e l’inclusione, per questo da diversi anni promuoviamo insieme al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC la Danone Nations Cup. Uno straordinario torneo internazionale che dal 2016 in Italia è riservato esclusivamente alle formazioni femminili under 12”, ha dichiarato Sonia Malaspina, Direttrice HR Danone Italia & Grecia. “Faccio i miei complimenti alla squadra vincitrice e a tutte le giovani calciatrici che hanno preso parte a questa edizione della competizione”.

“E’ una grande soddisfazione aver dato seguito anche quest’anno a questa splendida manifestazione – ha dichiarato Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile e Scolastico – La Federazione e l’SGS hanno investito molto nel calcio femminile giovanile e siamo orgogliosi di poter raccogliere i frutti del lavoro fatto e di poter consentire a centinaia di giovani atlete la possibilità di vivere un’esperienza del genere. Un ringraziamento a tutte le società impegnate, ai tecnici, ai dirigenti, alle ragazze, alle loro famiglie e agli staff SGS che, come sempre, hanno dato un contributo fondamentale per la riuscita della manifestazione. Un grazie anche, ovviamente, a Danone, per il supporto, la collaborazione e la condivisione di intenti in un contesto che mira soprattutto alla crescita delle giovani calciatrici. Infine, congratulazioni alla Juventus per questo successo, senza dimenticare le altre formazioni che hanno partecipato a una grande vittoria dello sport”.

Appuntamento nel 2023 per la nuova edizione della Danone Nations Cup.

La Classifica della Finale della Danone Nations Cup 2022:

1° Juventus FC

2° AS Roma

3° SSC Napoli

4° US Sassuolo

Danone Nations Cup

Disputata su base annuale, la “Danone Nations Cup” rappresenta il campionato più grande al mondo di calcio giovanile Under 12 e si pone l’obiettivo di promuovere valori importanti quali il rispetto dell’avversario, il fair play, l’integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito di gruppo, uno stile di vita sano. L’edizione italiana della “Danone Nations Cup” è una delle attività principali programmate dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico nell’ambito del programma di sviluppo del calcio femminile ed ha rappresentato un vero punto di svolta anche per il torneo a livello internazionale. Nel 2016 in Italia le regole del gioco sono cambiate: per la prima volta, una squadra al 100% femminile ha partecipato alla finale mondiale della competizione come sola rappresentante del nostro Paese. È così che, a partire dall’Italia, l’idea di una competizione di calcio femminile si è estesa poi a tutto il mondo, attraverso la creazione nel 2017 del primo torneo globale interamente dedicato alle calciatrici Under 12.