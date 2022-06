DL Racing torna al successo nel Porsche Club GT a Misano

In un weekend rovente la scuderia milanese centra la seconda vittoria stagionale nella classe regina DSW 991 Cup grazie a Diego Locanto su 911 GT3 Cup by Krypton Motorsport. Al giro di boa della serie, che ripartirà a Vallelunga dopo la pausa estiva, il pilota siciliano è in vetta alla classifica e ora può già guardare al rientro nel Campionato Italiano GT Endurance fra qualche settimana. Fot:il podio.

La scuderia DL Racing centra il secondo successo stagionale nel Porsche Club GT 2022 al Misano World Circuit. Tutto ripreso in diretta dalle telecamere di MS Motor TV (Sky 229), lo scorso weekend la compagine milanese si è imposta con il proprio portacolori Diego Locanto in tutte le tre gare del terzo round, nel quale il pilota siciliano ha giocato il ruolo di mattatore. Al volante della Porsche 911 GT3 Cup da quasi 500 cavalli gestita dal team Krypton Motorsport, Locanto ha immediatamente preso il comando della classe regina DSW 991 Cup grazie al giro più veloce dell’intero weekend ottenuto in gara 1 in 1’37”890, riscontro interessante soprattutto in considerazione della calda domenica vissuta dai 35 protagonisti che si sono sfidati in pista.

Per l’alfiere DL Racing sono poi arrivati i successi anche nella seconda e nella terza manche, con conseguente vittoria finale e festa sul podio del monomarca nazionale che si disputa nei weekend del Gruppo Peroni Race. Il convincente trionfo conquistato sul circuito romagnolo proietta Locanto sempre più in testa nella classifica di campionato della DSW 991 Cup, in attesa della ripresa del Porsche Club GT, che ora osserverà una pausa estiva per poi riaccendere i motori sull’Autodromo di Vallelunga in settembre, mentre gli impegni di DL Racing proseguiranno nei campionati tricolori.

Locanto dichiara alla luce della domenica di gare a Misano Adriatico: “Per noi è stato un weekend sportivamente molto positivo. Abbiamo iniziato con i migliori tempi già nelle prove. Poi in gara 1 abbiamo fatto anche il giro più veloce e conquistato i 2 punti aggiuntivi previsti. In seguito abbiamo controllato e gestito squadra, mezzo e risorse, rimanendo su tempi competitivi. Manteniamo così in solitaria la leadership del Porsche Club GT in attesa del prossimo round a Vallelunga dopo le vacanze. Nel frattempo tra qualche settimana ci ritufferemo nel Campionato Italiano GT Endurance. La stagione è ancora lunga e molto intensa, senza dubbio le vittorie aiutano ad affrontarla con maggior determinazione”.

Porsche Club GT: 10 aprile Mugello; 29 maggio PEC Franciacorta; 19 giugno Misano; 11 settembre Vallelunga; 16 ottobre Mugello; 6 novembre Misano (Porsche Club GT Festival).