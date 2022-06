Cif-9: ecco chi passa ai quarti di finale

Vittorie al cardiopalma per Rams e Blue Storms, avanti con decisione invece Leoni, Bengals, Pretoriani e Eagles United. Ecco come sono andati gli ottavi di finale in CIF9 questo weekend.

Che battaglia in CIF9 questo weekend! Turno di playoff quanto mai combattuto su quasi tutti i campi, con una girandola di emozioni che rende perfettamente giustizia a questo meraviglioso sport.

Primo scontro ad alto tasso di adrenalina quello di Milano, tra Rams e RVL Achei Crotone, un botta e risposta continuo con gli arieti lombardi a segno per primi e i calabresi a rincorrere, tentare il sorpasso, agguantare il pareggio con uno spettacolare ultimo quarto di gioco e cedere ai supplementari per soli 3 punti, un field goal…

Altra sfida tiratissima quella tra i Blue Storms Busto Arsizio e i Doves Bologna: partono bene i lombardi nel primo quarto ma le difese dominano il campo e si segna poco. Nel secondo quarto pareggio e sorpasso dei Doves, che però mancano le trasformazioni, scoprendo il fianco ai Blue Storms, sempre perfetti tra i pali e sarà questo a fare la differenza, con il punteggio finale che separa le due squadre di soli 4 punti dopo un sorpasso e controsorpasso negli ultimi minuti per cuori forti!

Meno ‘drammatica’ la sfida tra i campioni uscenti, i Leoni Basiliano, e i Thunders Trento, con i Leoni in testa sin da primo quarto e in controllo per tutto l’incontro, chiuso con un perentorio 42 a 22. Ai Thunders il merito di averci provato fino alla fine, riuscendo a segnare in tre delle quattro frazioni di gioco ma pagando pesantemente un avvio di partita decisamente infelice.

Bengals vs Hurricanes resta in bilico per un solo quarto, per di più con gli Hurricanes che paiono fortemente intenzionati a sgambettare la squadra di casa. A segno nel primo drive offensivo, i trentini prima forzano e poi subiscono un turnover, resistono alla reazione degli avversari subendo due TD ma non le relative trasformazioni e raddoppiando il punteggio con il quale si va al secondo quarto. A questo punto, la partita cambia volto, i Bengals salgono in cattedra, piazzano 16 punti per poi controllare l’incontro fino al fischio finale: 35 a 20 e pratica archiviata.

La terza sfida stagionale tra West Coast Raiders Toscana e Pretoriani Roma, quella decisiva, se la aggiudicano i romani, dopo un inizio di “studio” dove sono state le difese a dominare il campo. Solo un field goal a referto nel primo quarto, poi i Pretoriani ingranano le marce alte, vanno a segno 3 volte con un ottimo mix di running e passing game, subendo solo 6 punti. Il tentativo di rimonta, nella ripresa, dei toscani è ben contenuto dalla difesa laziale e i Pretoriani chiudono i giochi nell’ultimo quarto grazie ad altre due corse vincenti per il 39 a 14 finale.

L’ultima partita del weekend è quella giocata ieri sera a Palermo, tra i quotatissimi Eagles United e i Gorillas Varese. Ci hanno provato i lombardi, eccome se ci hanno provato e la rimonta nel secondo quarto, dopo aver subito due TD nel primo, avrà fatto probabilmente tremare i polsi al pubblico di casa. E’ bastato l’intervallo, però, perché il coaching staff siciliano aggiustasse il tiro, andando a confezionare una seconda metà di partita capolavoro, che non ha lasciato scampo ai gorilla varesini: 42 a 21 il punteggio finale e Palermo che avanza ai quarti di finale da imbattuta.

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9)

Ottavi di Finale

Rams Milano – RVL Achei Crotone 37-34

Thunders Trento – Leoni Basiliano 22-42

Blue Storms Busto Arsizio – Doves Bologna 28-24

Bengals Brescia – Hurricanes Vicenza 35-20

West Coast Raiders Toscana – Pretoriani Roma 14-39

Eagles United Palermo – Gorillas Varese 42-21

Il prossimo turno di Playoff, dunque, vedrà i seguenti accoppiamenti:

QUART DI FINALE

Cavaliers Castelfranco vs Rams Milano

Bengals Brescia vs Blue Storms Busto Arsizio

Roosters Romagna vs Leoni Basiliano

Eagles United Palermo vs Pretoriani Roma

Rams-Achei Ph. Credits: @Rams Milano