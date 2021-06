Uefa Euro 202o. Austria-Ucraina 1-0. Austriaci agli ottavi

L’Austria batte l’Ucraina 1-0 e passa agli ottavi di finale Uefa Euro 2020 dove affronterà l’Itala.

A Bucarest, ola Nazionale di Franco Foda , chiude al secondo posto nel gruppo C alle spalle dell’Olanda.

Vittoria meritata per gli austriaci, centrata grazie a una zampata di Baumgartner al 21′, bravo ad anticipare Zabarnyi. Arnautovic si divora il raddoppio: La nazionale allenata da Shevchhenko non ha giocato secndo le aspettative. La delusione a fine match tutta nello sguardo del ex calciatore del Milan.

IL TABELLINO

UCRAINA-AUSTRIA 0-1

Ucraina (4-3-3): Bushchan ; Karavaev , Zabarnyi , Matviyenko , Mykolenko (40′ st Besedin ); Malinovskyi (1′ st Tsygankov ), Sydorchuk , Zinchenko ; Yarmolenko , Yaremchuk , Shaparenko 5 (23′ st Marlos ). A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Krivtsov, Stepanenko, Tymchyk, Sudakov, Makarenko, Tsygankov, Besedin, Dovbyk. All.: Shevchenko

Austria (4-3-2-1): Bachmann ; Lainer , Hinterreger , Dragovic , Alaba ; Laimer (27′ st Ilsanker ), X. Schlager , Grlillitsch ; Baumgartner (32′ Schopf ), Sabitzer ; Arnautovic (45′ st Kalajdzic ). A disp.: A. Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Gregoritsch, Lienhart, Trimmel, Schaub, Onisiwo. All.: Foda

Arbitro: Çakır (Turchia)

Marcatori: 21′ Baumgartner (A)