Serie A – Torino – Fiorentina 1-1. Sanabria risponde a Jovic

Allo stadio Olimpico Grande Torino Torino-Fiorentina, match della 36esima giornata di Serie A finisce 1-1

Prono tempo ad appannaggio del Toro , la squadra più vivace cerca in un paio di occasiobni di passare in vantaggio.

nella rirpesa i esce fuori la foremazione Viola. Il vantaggio al (48′) con Jovic: apertura di Mandragora per Kouame, cross perfetto per il colpo di testa dell’attaccante entrato in campo nel secondo tempo.

Il Torino barcolla e rischia di subire il raddoppio , ma al 68′ , Buongiorno va via alla guardoa di martinez Quarta , rasoterra per Sanabria che anticipoa Igor e gira in rete.

Granata e Viola estano appaiati a quota 50, venendo raggiunti dal Bologna.

Qualche evidente segnale di stanchezza per i viola, che erano reduci dai 120′ contro il Basilea

IL TABELLINO

Torino-Fiorentina 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji , Schuurs , Buongiorno ; Singo (16′ st Aina ), Ilic , Ricci , Rodriguez (16′ st Lazaro ); Vlasic , Karamoh (16′ st Miranchuk ); Sanabria (35′ st Pellegri ).

Allenatore: Juric

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini ; Venuti , Quarta , Igor , Terzic ; Barak (40′ st Ranieri), Mandragora (28′ st Bianco ), Duncan ; Saponara (20′ st Brekalo ), Kouamé (28′ st Ikoné), Sottil (1′ st Jovic 6,5).

Allenatore: Italiano

Arbitro: Massimi

Marcatori: 3′ st Jovic (F), 21′ st Sanabria (T)

Ammoniti: Mandragora (F), Singo (T), Bianco (F)