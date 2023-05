Serie A: Milan – Sampdoria 5-1

Il Milan ha battuto 5-1 la Sampdoria nella 36a giornata di Serie A. A San Siro,

Milan subito in vantaggio con su assist di Diaz . La Sampdoria pareggia al 20′ con Quagliarella , su cross di Zanoli .Il pareggio blucerchiato dura solo tre minuti , al 23′ Giroud di testa frutta un cross di Diaz. Il francese si ripete su calcio di rigore al 29′ (il fallo in area di Gunter su leao). Nella rirpesa c’è spazio anche per la rete di Diaz al termine di un’azione di prima tra Krunic, Leao, Tonali e lo spagnolo. Chiude la saga del gol ancora Giorud il fencese mette a segno la sua tripletta.

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 5-1

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria , Thiaw , Tomori (36′ st Kjaer ), Hernandez (36′ st Ballo-Touré ); Krunic , Tonali (36′ st Pobega); Messias (15′ st Saelemaekers ), Diaz (24′ st De Ketelaere ), Leao ; Giroud . A disp.: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Gabbia, Adli, Bakayoko. All.: Pioli

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia 5; Zanoli , Gunter , Nuytinck (24′ st Amione ); Leris , Winks , Rincon (37′ st Paoletti ), Augello ; Djuricic (37′ st Ilkhan ); Gabbiadini (24′ st Lammers ), Quagliarella (24′ st Oikonomou ). A disp.: Turk, Tantalocchi, Murillo, Murru, Segovia, De Luca, Jesé. All.: Stankovic .

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 9′ Leao (M), 20′ Quagliarella (S), 23′ Giroud (M), 29′ rig. Giroud (M), 18′ st Diaz (M), 23′ st Giroud (M)

Ammoniti: Hernandez (M); Gunter, Zanoli, Oikonomou (S)