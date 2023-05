Serie A- Lecce – Spezia 0-0

Nell’anticipo della 35esima giornata , lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia finisce 0-0.

Allpo stadio di Via del Mare Via del Mare le due squadre hanno badato a non subire.

Pochissime emozioni , la più ghiotta capitata a Nzola nella rirpesa.

Lecce che resta a +2 sui liguri e a +3 sulla zona retrocessione occupata dal Verona, ma non mette al sicuro nessuno a 180 minuti dalla fine del campionato.

IL TABELLINO

LECCE-SPEZIA 0-0

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey , Baschirotto , Umtiti , Gallo ; Oudin , Blin 6 Gonzalez (15′ st Askildsen 6); Strefezza , Colombo (15′ st Ceesay ), Di Francesco (46′ st Pezzella ). A disp.: Bleve, Dermaku, Romagnoli, Samek, Lemmens, Cassandro, Maleh. All.: Baroni

Spezia (3-5-2): Dragowski ; Wisniewski , Ampadu, Nikolau; Gyasi (37′ st Ferrer), Bourabia (18′ st Zurkowski ), Esposito , Ekdal 5,5, Reca ; Shomurodov (18′ st Agudelo ), Nzola . A disp.: Zoet, Marchetti, Kovalenko, Cipot, Verde, Krollis. All.: Semplici.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Umtiti, Blin (L); Wisniewski, Esposito, Nzola (S)