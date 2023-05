Milan , Pioli:” abbiamo giocato bene e questo ci da fiducia per le due ultime di campionato”

Manita del Nilan alla Samp. A San Siro, finisce (5-1) un successo importante nella corsa a un piazzamento in Champions League:

“È stato bene giocare subito perché dovevamo smaltire la delusione di coppa – ha commentato Pioli a fine partita -, abbiamo giocato bene e questo ci dà fiducia per le ultime due partite di campionato”. Non è tempo di bilanci: “Siamo andati oltre le previsioni in Champions League, ma in campionato siamo stati troppo poco continui. Il nostro limite e non aver vinto molte partite contro squadre più affrontabili. Ora pensiamo alla Juventus”.