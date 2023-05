Giro d’Italia a Bergano vince in volata l’americano McNulty

Anche la 15a tappa del Giro d’Italia va in porto, questta volta accompganta dal sole

.Sul traguardo di Begamo trionfa Brandon McNulty (Uae), che precede allo sprint Ben Healy (Ef) el’italiano Marco Frigo (Israel). Il gruppetto dei migliori arriva a 6’53”, con Thomas e Roglic a guadagnare due secondi su Kämna.Il francese Bruno Armirail perde 33″ ma resta in maglia rosa con un vantaggio di 1’08” su Thomas e 1’10” su Roglic.

RDINE D’ARRIVO QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2023

1 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 5:13:39

2 HEALY Ben EF Education-EasyPost 0:00

3 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 0:00

4 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 1:51

5 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 1:51

6 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 2:26

7 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 2:26

8 HUYS Laurens Intermarché – Circus – Wanty 3:10

9 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 4:13

10 BIDARD François Cofidis 4:13

11 ROJAS José Joaquín Movistar Team ,,

12 BONIFAZIO Niccolò Intermarché – Circus – Wanty 6:45

13 ALMEIDA João UAE Team Emirates 6:53

14 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step ,,

15 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

16 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic ,,

17 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

18 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma ,,

19 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla ,,

20 LEKNESSUND Andreas Team DSM ,,

21 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 6:55

22 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team ,,

23 HAIG Jack Bahrain – Victorious ,,

24 KÄMNA Lennard BORA – Hansgrohe ,,

25 KUSS Sepp Jumbo-Visma ,,

26 ROTA Lorenzo Intermarché – Circus – Wanty ,,

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 (dopo la quindicesima tappa)

1 1 – ARMIRAIL Bruno Groupama – FDJ 20 61:38:06

2 2 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:08

3 3 – ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2″ 1:10

4 4 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:30

5 5 – LEKNESSUND Andreas Team DSM 9″ 1:50

6 6 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:36

7 7 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 3:02

8 8 – DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 3:40

9 9 – ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 3:55

10 10 – DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 4:18

11 11 – PINOT Thibaut Groupama – FDJ 6″ 4:23

12 12 – CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 4:26

13 13 – PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 10″ 4:30

14 18 ▲4 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 13″ 5:29

15 14 ▼1 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 6:22

16 15 ▼1 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 7:32

17 16 ▼1 HAIG Jack Bahrain – Victorious 7:48

18 17 ▼1 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 9:06

19 24 ▲5 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 1″ 10:32

20 19 ▼1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 10:53

Domani lunedì la 16^ tappa Sabbio Chiese, in Lombardia, per arrivare dopo 203 km ed una volta entrati in Trentino, sulle dure rampe del Monte Bondone.