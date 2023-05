Goan Piero Gasperini ha commentato così la vittoria della sua Atalanta sul Verona:

“Ringrazio davvero i giocatori, aver fatto 61 punti è un traguardo straordinario – le sue parole a Dazn -. In questa stagione ci sono state tante esigenze, tanti traguardi richiesti forse esagerati, questa invece è una squadra che è sempre stata a competere con le big, è al sesto posto e speriamo di andare in Europa. Ti aiuta a crescere e a capire come sia il calcio non solo in Italia”.