Al Maradona Napoli – Inter 3-1

Il Napoli campione d’Italia nella 36esima giormata batte l’Inter 3-1

Il Napoli è praticamente padrone del campo con il solito e lunghissimo possesso palla. Anguissa sfiora il vantaggio , la palla termina di poco sul fondo. Risponde l’Inter con Lukakau , la conclusione del belga termina sull’esterno della rtee. Al 41′ schiocchezza di Gagliardini , fallo su Anguissa , già ammonito espulso dall’arbitrio , e Inter in dieci uomini.

Nella rirpesa la superiorità numerica si fa sentire , il Napoli gioca praticamente nella metà campo nerazzurra. Il vantaggio arriva al (67′) con Anguissa , bello il controllo in area e la girata a rete del centrocampista partenopeo. Spalletti richiama Osimhen e Elmas per Raspadori e Simeone. L’Inter sorniona si affaccia nella metà campo azzurra e su cross di Di Marco (82′) , ingenuità di Juan Jesus , Lukaku ci mette il la punta del piede destro e fa 1-1.

Il Napoli non ci sta e subito e in pieno recupero Di Lorenzo realizza un eurogol dal limite la conclkusione di sinistroi si insacca all’incrocio dei pali,. C’è ancora tempo per il 3 a 1 realizzato da Gaetano su assist di Simeone.

mancava solo l’Inter per l’en-plein dei partenopei che in questa campionato hanno sconfitto tutte le 19 squadre deò torneo.

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 3-1

NAPOLI (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Kim (29′ st Jesus ), Olivera ; Anguissa , Lobotka , Zielinski6(38′ st Gaetano ); Elmas (24′ st Raspadori ), Osimhen (24′ st Simeone), Kvaratskhelia (38′ st Politano sv).

A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Zedadka, Demme, Ndombele, Zerbin. All.: Spalletti

INTER (3-5-2): Onana ; D’Ambrosio , De Vrij, Bastoni (13′ st Acerbi); Bellanova (29′ st Dumfries ), Barella (13′ st Brozovic ), Asllani, Gagliardini , Gosens (35′ st Lautaro); Lukaku , Correa (29′ st Dimarco ).

A disp.: Handanovic, Cordaz, Dzeko, Calhanoglu, Darmian, Akinsanmiro, Stankovic. All.: Inzaghi

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 22′ st Anguissa (N), 37′ st Lukaku (I), 40′ st Di Lorenzo (N), 45’+5′ st Gaetano (N)

Ammoniti: Elmas (N)

Espulsi: Gagliardini (I) per doppia ammonizione