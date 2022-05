Superbike Estoril , Bautista vince gara 1

Grande spettacolo in Gara 1 al Circuito Estoril, valevole per il Round Estoril del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike: Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha battuto allo sprint Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha)

Terzo posto per Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK)che non riesce ad accorciare in classifica sul pilota Ducati, nonostante partisse in pole.

Questi sono i primi 6 alla fine di Gara 1 del WorldSBK:

1. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) +0.126

3. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +4.835

4. Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) +17.079

5. Xavi Vierge (Team HRC) +19.107

6. Iker Lecuona (Team HRC) +19.215



Giro veloce: Jonathan Rea, Kawasaki – 1’36.204 Nuovo giro record