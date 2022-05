Serie B Playout: Cosenza -Vicenza 2-0

Nel ritorno dei playout di Serie B, il Cosenza batte 2-0 il Vicenza e conquista la salvezza

Trascinata da ventimila spettatori la squadra di Bisoli ribalta la sconfitta (1-0) dell’andata: mattatore del match El Bati Larrivey, autore della doppietta decisiva a pochi secondi dell’ apertura di ripresa: cross di Liotti cokpo di testa respinto da Contini , Larrivey si avventa sulla palla e la scaraventa in rete. Il Vicenza si riversa nella metà campo avversaria e va vicino al pareggio con Maggio . Al 65’ arriva la seconda rete : Brosco tocca con una mano su un cross da calcio di punizione rigore agli avversari. El Bati spiazza Contini, fa doppietta. Dopo 6 minuti di recupero Massa fischia la fine , inizia la festa del Cosenza . Il Vicenza , dopo due anni ritorna in Serie C