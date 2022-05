“Amo questo club dal primo momento in cui ci ho messo piede, ho cercato di aiutare con gol e assist, ora dobbiamo conquistare il trofeo per coronare questa stagione.

Gia’ giocare la finale e’ un sogno che si realizza, ma sarebbe bellissimo per i tifosi e per noi”. Lo ha detto Tammy Abraham, autore di una doppietta nella vittoria della Roma a Torino per 3-0.