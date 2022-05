Impresa di Tortona, che in gara-4 dei playoff della Serie A di basket batte 72-60 Venezia e chiude la serie sul 3-1. Al Taliercio, decisivi due parziali: il 18-12 d’apertura e il 20-15 del terzo periodo, con i piemontesi che sorridono grazie ai 14 punti di Macura e ai 13 di Sanders, mentre la Reyer crolla nonostante i 12 di Theodore. Adesso, per la Bertram Derthona, ci sarà la sfida in semifinale ai campioni d’Italia della Virtus Bologna.

