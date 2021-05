Serie B- Play off. Monza-Cittadella 2-0.Non basta.Veneti in finale

Svanisce il sogno del Mnza di raggiungere la finale play off per il salto in Serie A.

I brianzoli nonostante una gara tutto cuore , hanno battuto il Cittadella 2-0, ma non è bastato , all’andata finì 3-0 a favore dei veneti.

Nella ripresa al 58’ Balotelli sblocca il risultato. Al 78’ è D’Alessandro ad alimentare le speranze della squadra di Brocchi. Il Cittadella si difende con grande spirito di sacrificio perde 2-0 ma andrà a giocarsi la finale playoff con il Venezia

MONZA-CITTADELLA 2-0

Il Tabellino

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella (76′ Barberis), Colpani (65′ D’Errico); Boateng (55′ D’Alessandro), Balotelli (76′ Diaw), Mota Carvalho. All. Brocchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (69′ Cassandro), Perticone, Frare, Donnarumma (76′ Camigliano); Proia (61′ Vita), Iori, Gargiulo; D’Urso (61′ Pavan); Tsadjout (61′ Ogunseye), Baldini. All. Venturato

58′ Balotelli, 78′ D’Alessandro

Ammoniti: D’Urso, Proia, Tsadjout, Sampirisi, Kastrati, Barberis