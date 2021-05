Serie B – play off. Lecce-Venezia 1-1. Lagunari in finale

Allo stadio di “Via del Mare” il Lecce, battuto all’andata, non riesce ad andare oltre il pareggio, contro il Venezia.

Aramu porta avanti il Venezia su rigore nel recupero del primo tempo, nella ripresa pareggia Pettinari.Mancosu si divora e sbaglia il rigore della possibile vittoria a 10′ dalla fine. Il Venezia vola in finale playoff dove attende la vincente tra Monza e Cittadella per decretare la terza promossa in Serie A

LECCE-VENEZIA 1-1

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio (85′ Rodriguez), Lucioni, Dermaku, Gallo (63′ Calderoni); Nikolov (46′ Mancosu), Hjulmand, Majer (63′ Tachtsidis); Henderson (85′ Paganini); Pettinari, Coda. All. Corini

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi (46′ Ferrarini), Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugordeau (84′ Dezi), Maleh; Aramu (52′ Johnsen), Forte (76′ Bocalon), Di Mariano (76′ Cremonesi). All. P. Zanetti

45’+3′ rig. Aramu (V), 65′ Pettinari (L

Ammoniti: Hjulmand (L), Mazzocchi (V), Lucioni (L), Maenpaa (V), Ceccaroni (V)

Note: all’80’ Mancosu calcia alto un rigore