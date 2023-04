World Cup Antalya: Elisa Roner conquista la semifinale nel compound. Eliminate le due squadre del ricurvo

Nella terza giornata della World Cup ad Antalya (Tur) brilla la stella di Elisa Roner che conquista un posto nella semifinale individuale compound: sabato affronterà la forte Colombiana Sara Lopez, n.3 al mondo che vanta il record di 7 finali di coppa vinte. Nella foto Fitarco , Elisa Ronner in azione

Eliminati gli altri azzurri del compound e sono usciti di scena anche i terzetti del ricurvo: Nespoli, Paoli e Musolesi agli ottavi con la Slovenia 3-5, mentre Rebagliati, Paoli e Musolesi sono state superate ai quarti dal Messico con lo stesso risultato.

Giornata da incorniciare per Elisa Roner che sabato sfiderà la cinque volte vincitrice della World Cup, la colombiana Sara Lopez, nella semifinale compound della prima tappa della World Cup di Antalya, in Turchia. L’azzurra è quindi in corsa per una medaglia individuale. Sono stati invece eliminati tutti gli altri compoundisti azzurri e anche le squadre dell’olimpico. Domani si disputeranno le eliminatorie del mixed team e quelle individuali del ricurvo.



I RISULTATI DEL COMPOUND – Grande impresa di Elisa Roner che prosegue il suo ottimo periodo dopo i successi ottenuti nella stagione indoor. La giovane arciera roveretana ha ottenuto l’accesso per le semifinali individuali compound dove sabato alle 13.15 circa (ora italiana) affronterà la forte colombiana Sara Lopez. Il match contro la n.3 del ranking mondiale, che vanta anche il record di 7 finali di coppa del mondo vinte, compresa l’ultima edizione, sarà trasmesso in diretta streaming su Olympic Channel.

L’azzurra è in corsa per una medaglia dopo aver battuto 144-141 l’ucraina Shkliar, 147-146 l’indiana Swami, 141-139 l’arciera di Porto Rico Ramirez Gonzalez e infine la francese Sophie Dodemont 145-143.

Fuori invece al primo turno Irene Franchini e Marcella Tonioli battute dall’indiana Chaudahry 147-143 e dall’indonesiana Khoerunisa 146-143.

Tra gli uomini Leonardo Costantino prima batte il statunitense Gellenthien 147-146, poi perde la sfida con l’atleta di Taipei Pan 147-145. Eliminati al primo turno Marco Bruno, 146-144 con il polacco Konecki, e Jesse Sut, sconfitto 146-144 dal turco Haney.



I RISULTATI DEL RICURVO – Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi vengono eliminati agli ottavi di finale dalla Slovenia. I tre azzurri, che ieri avevano concluso la qualifica con il terzo punteggio, perdono 5-3 contro Malavasic, Ravnikar e Rozic. Il terzetto sloveno vince poi il bronzo battendo l’Olanda 5-3, mentre la finale per l’oro si disputerà domenica tra India e Cina.

Prestazione migliore per Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari che vincono al primo turno allo shoot off 5-3 (23-22) contro la Slovenia (Cavic, Pintaric, Umer) poi si ripetono agli ottavi contro Taipei (Chiu, Kuo, Lei) 5-3 ma si devono fermare ai quarti con il 3-5 contro il Messico di Roman, Ruiz e Valencia. Le centroamericane sfideranno per l’oro la Cina, mentre il bronzo è andato alla Francia dopo il 6-2 sulla Spagna.