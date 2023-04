Notte magica all’Olimpico : Roma -Feyenoord 4-1 dopo i tempi supplementari

La Roma vince 4-1 ai supplementari contro il Feyenoord nel match di ritorno dei quarti di Europa League e conquista il pass per la semifinale.

Non è stato facile per i giallorossi superare gli olandesi , dopo un primo tempo terminato a reti bianche. Nella ripresa Spinazzola apre le marcature (60′) su deviazione di Jahanbakhsh Paixao (80′) realizza il gol del pari che ammutolisce l’Olimpico . Sul finale Ma Dybala (89′) rimette tutto in parità a. Ai supplementari El Shaarawy (101‘) e Pellegrini (109′) fanno esplodere l’Olimpico, con i giallorossi che affronteranno in semifinale i tedeschi del Leverkusen.

IL TABELLINO

ROMA-FEYENOORD 4-1 d.t.s. (AND. 0-1)

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio Mancini, Smalling (34′ st Celik ), Llorente(27′ st Ibanez ); Zalewski (28′ st Dybala ), Cristante , Matic , Spinazzola ; Pellegrini , Wijnaldum (21′ pt El Shaarawy e 1’sts Kumbull); Belotti (28′ st Abraham ). A disp.: Boer, Svilar, Bove, Camara, Volpato. All.: Mourinho

Feyenoord (4-3-3): Bijlow ; Geertruida , Hancko , Trauner (1′ sts Dilrosun), Hartman (1′ sts Lopez ); Szymanski (1′ pts Pedersen), Wieffer , Kokcu ; Jahanbakhsh (29′ st Danilo ), Gimenez , Idrissi (20′ st Paixao ). A disp.: Wellenreuther, Marciano, Rasmussen, Danilo, Bullaude, Taabouni, Kasanwirjo, Milambo. All.: Slot.

Arbitro: Taylor

Marcatori: 16′ st Spinazzola (R), 35′ st Paixao (F), 44′ st Dybala (R), 11′ pts El Shaarawy (R), 4′ sts Pellegrini (R)

Ammoniti: Hartman, Wieffer, Gimenez (F); Llorente, Dybala, Rui Patricio (R)

Espulsi: Gimenez (F)

Note: espulso Foti (vice allenatore Roma); Wellenreuther (F) ammonito (non dal campo) per condotta antisportiva