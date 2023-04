Italiano , Fiorentina:”Siamo stati bravi a rimanere lucidi rimettendo a posto la qualificazione”

Una partita complicata per la Fiorentina. Italiano si gode la qualificazine alla semifinale Conference League , ma quanta paura.

Il tecnico ai microfoni Sky Sport:

“Siamo stati bravi a rimanere lucidi rimettendo a posto la qualificazione – ha detto il tecnico della Fiorentina – Sembrava una formalità ma in Europa non si può essere mai tranquilli”.

“Il primo tempo è stato giocato bene, nel secondo stavamo amministrando ma questo uno due ha complicato la gara – ha aggiunto – Come col Braga non ci siamo disuniti, è la seconda volta che restiamo in gara e riusciamo a qualificarci. Anche sul rigore potevamo stare più attenti ma in Europa le gare non sono mai finite. Si era complicata una gara che fortunatamente siamo riusciti a raddrizzare”.