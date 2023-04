Conference League: Fiorentina- Lech Poznan 2-3. Viola in semifinale con brividi

Brivdii allo stadio ‘Franchi’ , la Fiorentina vola in semifinale Conference League rischiando di cancellare il 4-1 a suo favore nel match di andata

Fiorentina rischia l’eliminazione dopo il 4-1 nell’andata dei quarti di finale di Conference League a Poznan. I Viola dopo aver rischiato tantissimo si qualificano in semifinale nonostante il ko al Franchi per 3-2 contro il Lech. Gli ospiti realzzano il vantaggio con Sousa (9′), Velde (a segno su rigore al 65′) e Sobiech (69′), Sottil e Castrovilli, che trovano al 78′ e al 92′ i gol qualificazione per i toscani.

IL TABELLINO

FIORENTINA-LECH POZNAN 2-3

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Venuti , Milenkovic (1′ st Martinez Quarta ), Igor , Biraghi (8′ st Terzic ); Bonaventura (25′ st Castrovilli ), Mandragora , Barak ; Gonzalez , Jovic (25′ st Cabral ), Sottil (40′ st Kouamé ). A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Dodo, Saponara, Ranieri, Duncan, Bianco. All.: Italiano

Lech Poznan (3-4-1-2): Bednarek ; Dagerstal ; Karsltrom , Milic ; Skroas , Czerwinski (31′ Pereira ), Murawski (37′ st Kvekveskiri ), Rebocho ; Sousa (35′ st Marchwinski ); Sobiech (34′ st Ishak ); Velde (35′ st Ba Loua ). A disp.: Medrala, Holec, Douglas, Tsitaishvili, Gurgul, Amaral, Satka. All.: van den Brom

Arbitro: Obrenovic (Slo)

Marcatori: 9′ Sousa (L), 20′ st rig. Velde (L), 24′ st Sobiech (L), 33′ st Sottil (F), 47′ st Castrovilli (F)

Ammoniti: Sobiech (L), Biraghi (F), Czerwinski (L), Milenkovic (F), Terzic (F), Venuti (F), Kvekveskiri (L), Skoras (L)



GLI ALTRI RISULTATI

AZ ALKMAAR-ANDERLECHT 2-0 (tot. 6-3 dcr)

Marcatori: 5′ rig., 13′ Pavlidis

WEST HAM-GENT 4-1 (tot. 5-2)

Marcatori: 26′ Cuypers (G), 37′ e 18′ st Antonio (W), 10′ st rig. Paquetá (W), 13′ st Rice

NIZZA-BASILEA 1-2 (tot. 3-4 dts)

Marcatori: 9′ Laborde (N), 41′ st Augustin (B), 3′ pts Adams (B)