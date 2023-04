Atp Barcellona: Sinner si ritira

Yannik Sinner stravolto dalla stanchezza alza bandiera bianca nell’Atp di Barcellona. Non ci sarà l’attesissimo derby italiano con Lorenzo Musetti

L’altoatesino aveva fatto sapere di non essersi sentito bene nel finale del match vinto in rimonta contro Nishioka, accusando “stanchezza e un po’ di crampi”, ma aveva poi minimizzato. Il dolore e la prudenza devono aver avuto la meglio, perché Jannik ha annunciato il ritiro. Musetti vola così in semifinale, dove affronterà Stefanos Tsitsipas, che ha superato Alex De Minaur per 6-4 6-2.