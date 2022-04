Liga , Osanuna – real madrid 1-3. Blancos verso il titolo

Paregfgi 0-0 tra Atletico Madrid e Granada. Colpo del celta Vigo con il Getafe.

Il Real Madrid guidatao da Carlo Ancelotti si avvia alla coqunuista del titolo nella Liga spagnola. Manca solo la matematica per festeggiare ufficalmente.

Nella 33esima giornata gli uomini i’blancos’ nonostante due clamorosi errori dal dischetto di Benzema, espugnano 3-1 Pamplona contro l’Osasuna (reti di Alaba, Asensio e Lucas Vazquez) e scappano in vetta alla classifica. Per la squadra madrilena addirittura 17 punti di vantaggio sull’Atletico, che invece non riesce ad andare oltre lo 0-0 con il Granada.

I Risultati

Osasuna – REAL MADRID 1-3

Atletico Madrid – Granada 0-0

Celta Vigo – Getafe 2-0