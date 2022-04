Football Ameicano-Si torna in campo:IFL alla settima giornata

Dopo la pausa pasquale, si riprende a giocare su tutti i campi. Settima giornata e tre partite in IFL, con le due capolista, Seamen e Guelfi, impegnate in casa contro Warriors e Mastini. A Roma, i Ducks ricevono i Vipers.

Settima giornata tutta da godere nell’Italian Football League, con tre partite e Game of the Week dedicato a Seamen Milano vs Warriors Bologna. Il team milanese, solitario in vetta alla classifica, pare quest’anno davvero inarrestabile e servirà probabilmente più di un miracolo ai Warriors per sovvertire un pronostico che pare già scritto. I bolognesi, ad oggi, hanno collezionato una sola vittoria a fronte di tre sconfitte, ma hanno spesso e lungamente dimostrato di tenere ottimamente bene il campo, con il QB italo-canadese Gabriel Cousineau a dirigere con sicurezza i giochi offensivi e una difesa che, attualmente, occupa la quinta posizione nel ‘total defense ranking’. Quella milanese, tuttavia, è stabile al primo posto, con l’attacco sul terzo gradino virtuale del podio: nessuno arriva al Vigorelli da favorito, lo sappiamo bene, ma allo stesso modo nessuno scenderà in campo rassegnato in partenza. Il match di sabato, ore 18.00, sarà, come detto, anche il Game of The Week, protagonista del terzo Monday Night americano trasmesso da BCSN Channel. A proposito: pare che ci sia interesse e tanta curiosità negli USA nei confronti del nostro campionato maggiore. Gli appassionati d’oltreoceano stanno imparando a conoscere e ad apprezzare il football Made in Italy e di questo deve andare fiero l’intero movimento.

Sempre sabato, alle 15.00, al Guelfi Sport Center torneranno in gara anche i Guelfi Firenze, secondi in classifica con un parziale di tre vittorie e una sconfitta, quella patita in apertura contro i Campioni d’Italia dei Panthers Parma. Dopo due settimane di pausa, i fiorentini affronteranno i Mastini Verona, a caccia del secondo risultato utile di stagione. I veronesi sono reduci dalla brutta sconfitta in casa Dolphins Ancona, ma hanno già dimostrato di saper voltare pagina in fretta e siamo certi che a Firenze ci sarà battaglia. L’imprevedibilità dell’attacco schierato da coach Art Briles dovrà fare i conti con una difesa che attualmente è la terza forza del campionato e sarà interessante seguire la strategia studiata dalle rispettive sideline per affrontare una partita-chiave per entrambe le squadre in questa seconda parte di stagione.

Domenica, a Roma, la partita sulla carta forse più equilibrata di questa settima giornata, quella tra Ducks Lazio e Vipers Modena. I laziali non possono più permettersi passi falsi, men che meno in casa, se vogliono continuare a sognare i playoff, i Vipers dopo la vittoria a sorpresa contro i Panthers, dovranno confermare la propria solidità tecnica e quell’atteggiamento che ha fatto la differenza contro i Campioni d’Italia. Da neo-promossa, la squadra si presenta ad ogni appuntamento da “underdog”, ma per gli avversari adesso non è più una sorpresa e servirà un’altra magia di Coach Nobile per espugnare un campo come quello di Roma, da sempre ostico per qualunque team.

Questo il programma ufficiale:

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 7

Sabato, 23 aprile

h. 15.00 Guelfi Firenze vs Mastini Verona

h. 18.00 Seamen Milano vs Warriors Bologna

Domenica, 24 aprile

h. 15.00 Ducks Lazio vs Vipers Modena

Indirizzi campi, classifica e statistiche: https://www.fidaf.org/campionati/classifica.asp?id=168

Ricordiamo che tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming, in abbonamento, sulla piattaforma ELEVEN SPORTS (https://elevensports.com/it/italy).

Costi abbonamento:

Euro 7,99/mese

Euro 24,99/stagione (incluso Italian Bowl)

Sarà inoltre possibile seguire i risultati LIVE sulla web app federale Gameday:

Ph. Credits: @Giulio Busi