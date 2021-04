Serie A: Milan-Sassuolo 1-2. A Calahnoglu risponde Raspadori con una doppietta

IL Milan cade a San Siro contro il Sassuolo (2-1). Emiliani al terzo successo consecutivo.

L’Oscar della serata al giovane Raspadori autore di una doppietta . L’attaccante entrato in campo nella ripresa al posto di Defrel , prima realizza il pareggio al (32’) , lesto a toccare di sinistro un cross rasoterra in area di Traorè, poi al (38’) fa bis , anche in questo caso veloce a girarsi e piazzare il destro che tocca la base del palo e termina alle spalledi Donnarumma. Il Milan in vantaggio nel primo tempo Calahnoglu al (30′).

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 1-2

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma ; Calabria (41′ st Kalulu ), Kjaer , Tomori , Dalot ; Saelemaekers (41′ st Castillejo ), Meite (41′ st Diaz ), Kessie , Calhanoglu (28′ st Krunic); Rebic (28′ st Mandzukic sv), Leao 6. A disp.: Jungdal, Tatarusanu, Gabbia, Romagnoli, Hauge, Tonali. All.: Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli ; Muldur (18′ st Toljan ), Marlon , Ferrari , Kyriakopoulos ; Obiang (26′ st Maxime Lopez), Locatelli ; Berardi , Djuricic (18′ st Traoré ), Bo 5,5 (38′ st Haraslin ); Defrel (18′ st Raspadori ). A disp.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Chiriches, Haraslin, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi 5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 30′ Calhanoglu (M), 32′ st e 38′ st Raspadori (S)

Ammoniti: Djuricic (S)