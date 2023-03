Piantedosi, individuare gli autori dei cori antisemiti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a quanto si apprende, ha chiamato il capo della polizia Lamberto Giannini e il questore di Roma, Carmine Belfiore, per invitarli a fare ogni sforzo possibile per individuare i responsabili dei comportamenti antisemiti durante il derby della Capitale di domenica . Per il 30 marzo era gia’ programmata una riunione al Viminale con lo stesso Piantedosi, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, i vertici del calcio ed i rappresentanti della Comunita’ ebraica per affrontare la questione.

Correlati