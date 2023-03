Altro forfait in casa Italia in vista delle gare di qualificazione a Napoli contro l’Inghilterra

Altro forfait in casa Italia in vista delle gare di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. Anche Federico Dimarco, uscito anzitempo ieri contro la Juve per un risentimento agli addominali, ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano. Al suo posto è stato chiamato Emerson Palmieri.