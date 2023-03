Football Americano – Risultati quarta giornata seconda Divisione e CIF-9

Non si ferma la corsa dei Lions in Seconda Divisione, dove vincono anche Pirates, Hogs e Saints. In CIF9 Blue Storms convincenti anche in trasferta e bottino pieno anche per Hurricanes, Honey Badgers ed Elephants. Questo il recap dei risultati della Week 4.

Quarta giornata in Seconda Divisione, dove i Lions Bergamo non arrestano la propria corsa e battono, seppur con grande fatica e di misura, i Daemons Cernusco. Avanti solo in virtù di un field goal a metà incontro, gli orobici subiscono il sorpasso nel terzo quarto, con i Daemons che vanno a segno su passaggio e con l’extra point. Le difese la fanno nuovamente da padrone e si dovrà attendere l’ultima frazione di gioco per tornare a vedere muovere il punteggio. I Lions si riportano avanti con un TD pass e relativo calcio di trasformazione, i Daemons rispondono con un field goal ma non riescono a fare molto di più e il fischio finale mette fine alle possibilità di rimonta dei Daemons, alla terza sconfitta consecutiva.

Niente da fare nemmeno per i Reapers Torino, che in casa devono arrendersi ai Pirates Savona. La prima segnatura dei liguri arriva dopo un errore dei Reapers, che perdono palla e consentono ad Aboulaye di raccogliere l’ovale ed involarsi in ednzone per un TD da 63 yard, poi trasformato su calcio. Meno di cinque minuti e i torinesi rispondono con un TD pass da 22 yard di Fontana per Regaldo, con Cantini che calcia tra i pali e riporta la partita in parità. Sul finire del primo quarto di gioco, è Querzola a riportare gli ospiti in vantaggio con una breve corsa, con Raffaeli che non sbaglia il calcio di trasformazione per il 7-14 con il quale si cambia campo. Da qui in avanti saranno le difese protagoniste: Querzola va a segno per la seconda volta e Raffaelli porta il punteggio con l’extra point sul 21 a 7 poi, nel terzo quarto, è una safety della defense ligure ad arrotondare il bottino, per poi chiudere i giochi nell’ultimo quarto con un field goal ben calciato dal solito Raffaeli che fissa il punteggio sul 26 a 7 per i Pirates.

Prima vittoria per gli Hogs Reggio Emilia, che rovinano la festa del debutto ai Grizzlies Roma, degni avversari di una partita molto combattuta e sbloccata solo nell’ultima frazione di gioco. Dopo un primo quarto sostanzialmente di studio, sono gli Hogs ad andare a segno per primi con una corsa di Innwan, senza però riuscire a trasformare. Le difese dominano e si arriva all’half time senza ulteriori variazioni nel punteggio. Al rientro in campo, i Grizzlies reagiscono andando in vantaggio con un TD pass di Bianco per Giulimondi e con la perfetta esecuzione dell’extra point. E’ l’ultimo quarto di gioco a regalare le maggiori emozioni al pubblico sugli spalti: gli Hogs non ci stanno a perdere in casa, non dopo quanto successo nelle prime due giornate e tornano avanti con un TD pass di Daino per Buriani. Di nuovo, però falliscono la trasformazione e poco dopo subiscono il pareggio dei Grizzlies, con Bianco che manda in endzone D’Andrea, senza però riuscire a trasformare: 13-13. Passano poco più di 10 minuti, la lotta si fa serrata, ma sono i padroni di casa a spuntarla con un altro TD su passaggio di Daino, questa volta per Braga che fissa il punteggio sul 18 a 15 per la prima vittoria stagionale degli Hogs.

A sancire l’equilibrio di questo Campionato, anche l’ultima partita a calendario è stata decisamente sofferta e chiusa con lo scarto di un solo punto. Stiamo parlando di Saints Padova e Redskins Verona, in lotta per la seconda piazza del Girone B, attualmente dominato dai Lions. Anche qui, botta e risposta tra i due team fino all’ultimo quarto, con i Redskins a segno per primi con Michele Fabbrica e trasformazione di Roberto Antochi. Il raddoppio arriva nel secondo quarto, grazie a Joel Cano Ruiz, ma questa volta Antochi non riesce a trasformare e sullo 0-13 arriva la reazione dei Saints che, prima dell’half time, riescono ad accorciare le distanze con il TD di Alessandro Contessa e la trasformazione di Marco Patrignani. Al rientro in campo, tanta fatica per gli attacchi e difese che alzano muri bloccando ogni ulteriore tentativo di arrivare in endzone. Ultima frazione di gioco decisiva, con i Saints che vanno a segno per due volte consecutive, con Manrico Vecchiato e Salvatore Carella (e trasformazioni a cura di Gianluca Longo) e poi resistono al tentativo di rimonta dei veneti, che segnano a cinque minuti dal fischio finale con Samuele Gaspari ma poi falliscono la trasformazione in un finale al cardiopalma che chiude la partita sul 20 a 19.

La quarta giornata di CIF9 ci consegna una certezza: i Blue Storms sono tornati! La vittoria, decisa e convincente in trasferta contro i Blitz Balangero, tenuti a zero, la dice lunga sulle velleità di questo team, che oggi si ritrova in testa al Girone D, insieme agli ottimi Hurricanes Vicenza, anch’essi autori di una gara superba ma decisamente più combattuta in casa dei Vikings Cavallermaggiore. Alle loro spalle, quotazioni in netta risalita per gli Honey Badgers Formigine, che si aggiudicano con perentorietà, e sempre in trasferta, il derby emiliano contro i Wolverines Piacenza. Ci spostiamo al sud, dove gli Elephants Catania colgono la prima vittoria stagionale, ospiti dei Briganti 82 Napoli, controllando bene la partita e andando a segno in ogni quarto di gioco. Quattro partite, quattro vittorie esterne in questo Campionato….il fattore campo pare non essere più così determinante!

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 4

Reapers Torino vs Pirates Savona 7-26

Hogs Reggio Emilia vs Grizzlies Roma 18-15

Daemons Cernusco vs Lions Bergamo 10-13

Saints Padova vs Redskins Verona 20-19

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI – Week 4

Blitz Balangero vs Blue Storms Busto Arsizio 0-28

Viking Cavallermaggiore vs Hurricanes Vicenza 12-18

Wolverines Piacenza vs Honey Badgers Formigine 13-38

Briganti 82 Napoli vs Elephants Catania 12-36

Ph. Credits: @Nando Marzano