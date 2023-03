Calcio, Luca Ferlaino: “Suggerii a mio padre di ritirare la 10 di Maradona. Kvaratskhelia? La storia va rispettata”

“Ricordo che eravamo in ritiro precampionato con la squadra, a Brusson, in Valle D’Aosta. Ero rimasto colpito dal gesto del Milan di ritirare la maglia di Baresi, e in una di quelle cene noiosissime con papà e Salvatore Bagni, lanciai quest’idea. Ritiriamo la 10 di Maradona. Mio padre si chiuse in un mutismo e non disse niente. E il giorno dopo disse: “Facciamolo!”.

Così Luca Ferlaino, figlio dell’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, parlando nel corso di una intervista rilasciata su La7.it in merito alla questione relativa alla maglia numero 10 di Maradona, in questi giorni accostata al giocatore e attaccante Khvicha Kvaratskhelia.

“La 10 a Kvaratskhelia? È un giocatore fortissimo di cui sono innamorato. Ma la storia – ha continuato Ferlaino – va rispettata. Maradona è la storia del Napoli, secondo me deve rimanere un simbolo”.