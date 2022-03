Footballa americano – Risultati seconda divisione e CIF9

Weekend con ancora il Covid e i suoi protocolli protagonisti e tre partite annullate e posticipate a data da definirsi. In Seconda Divisione vincono Sentinels, Giaguari e Saints, in CIF9 a segno Giants, Bltiz, Blue Storms e Hurricanes. Ecco com’è andata.

Secondo posticipo per l’attesa sfida tra Skorpions Varese e Frogs Legnano in Seconda Divisione: i protocolli per il ritorno in campo post-covid continuano a complicare il percorso delle squadre e noi tutti ci auguriamo di poter, finalmente, tornare presto a ad una normale gestione anche delle attività sportive e delle competizioni. Questo match è stato definitivamente riprogrammato per il 30 aprile alle ore 14.00. E’ saltata all’ultimo momento anche la sfida tra Reapers Torino e Aquile Ferrara, mentre in CIF9 rinviato l’esordio di Achei Crotone e Mad Bulls Barletta.

Veniamo però alle partite giocate. Nel Campionato di Seconda Divisione, vittoria forse un po’ a sorpresa dei Sentinels Isonzo che, dopo il passo falso contro i Saints Padova, sfoderano una gran prestazione in casa e battono i quotatissimi Daemons Cernusco per 31 a 28, resistendo alla rimonta dei lombardi con le unghie e con i denti.

Niente da fare per gli Hogs Reggio Emilia, che sbattono contro il “muro” giallo-nero dei Vicecampioni d’Italia, alla seconda trasferta emiliana consecutiva. I Giaguari Torino confermano la propria solidità sia in attacco che in difesa e mettono il secondo sigillo stagionale contro una delle formazioni storicamente più competitive di questo Campionato.

Mischia tra Hogs reggio Emilia e Giaaguari Torino

Punteggio risicato e grande lotta in terra ligure, dove i Pirates Savona soccombono per 9 a 6 ai Saints Padova dopo aver a lungo condotto il match. Un solo TD in questa partita, quello (fatale) segnato dai padovani nell’ultimo quarto di gioco che manda i Santi in paradiso e sul 2 a 0 in classifica, e i Pirates all’inferno.

In CIF9, ottimo e abbondante l’esordio di Giants Bolzano, Blitz Balangero e Hurricanes Vicenza, tutti con più di 40 punti a referto e molto bene anche i Blue Storms Busto Arsizio, che in casa battono i Lancieri per 34 a 16, con un gran bel passing game guidato dal giovane Lorenzo Colombo. Niente da fare per i Thunders Trento, che hanno retto l’onda d’urto dei Giants Bolzano solo per il primo quarto di gara, per poi cedere l’onore delle armi ma uscendo dal campo a testa altissima. Troppo forti i Blitz Balangero per gli Alfieri Asti, incapaci di trovare una chiave di lettura per un attacco apparso difficilmente contenibile. Niente da fare nemmeno per i Mexicans Pederobba, che in esterna cedono il passo ai forti Hurricanes Vicenza, produttivi sia nel gioco aereo che nel running game e con una difesa che ha concesso poco e niente agli avversari. Vedremo cosa succederà negli scontri diretti del 9-10 aprile, ma se queste sono le premesse, correte allo stadio perché ci sarà da divertirsi!

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 3

Sentinels Isonzo vs Daemons Cernusco 31-28

Hogs Reggio Emilia vs Giaguari Torino 0-28

Pirates Savona vs Saints Padova 3-9

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week2

Thunders Trento vs Giants Bolzano 21-46

Alfieri Asti vs Blitz Balangero 0-42

Blue Storms Busto Arsizio vs Lancieri Novara 34-16

Hurricanes Vicenza vs Mexicans Pederobba 42-13

Risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Nando Marzano