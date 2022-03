Elisa Balsamo, sprint vincente al 23° trofeo Alfredo Binda

Battute in volata tutte le migliori. Sul podio due altre italiane: Sofia Bertizzolo e Soraya Paladin. (lo sprint di Elisa balsamo – Foto Ossola)

A Cittiglio la campionessa del mondo Elisa Balsamo ha vinto la ventitreesima edizione de trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, gara inserita nel calendario UCI World Tour. La Balsamo ha battuto in volata altre due italiane, Sofia Bertizzolo e Soraya Paladin per un podio tutto italiano che non ha precedenti da quando la corsa è diventata internazionale. Per ritrovare un podio di italiane bisogna scorrere l’albo d’oro fino al 1995 con le due Cappellotto, prima Valeria, seconda Alessandra, a precedere Imelda Chiappa. Ma all’epoca la corsa non aveva il livello d’oggi.



La gara è vissuta su una serie di scatti e tentativi di fuga che però non hanno creato una selezione decisiva consentendo così alla Trek Segafredo di portare il gruppetto delle migliori, ventidue, a decidere la corsa in volata.



Vittoria piuttosto netta quella di Elisa Balsamo;:”Noi della Trek Segafredo avevamo deciso di stare insieme e provare a lanciare la Longo Borghini in salita – ha dichiarato la vincitrice dopo l’arrivo – ma visto che non riusciva a fare la differenza abbiamo puntato sulla volata. Qui a Cittiglio la strada all’arrivo è leggermente in salita dunque ho lanciato lo sprint più tardi possibile ed è andata bene. Sono molto felice; vincere in maglia iridata è bellissimo; oggi qui c’era tanta gente e c’era anche la mia famiglia. Il trofeo Binda è una gara bellissima, incerta e aperta a tante soluzioni. Per me questo è l’inizio di stagione migliore; so che posso migliorare molto in salita senza perdere la velocità”.



Ordine d’arrivo:

1. Elisa Balsamo (Trek Segafredo) km 129,400 in 3h36’29” media km/h 35.864; 2. Sofia Bertizzolo (UAE Team); 3. Soraya Paladin (Canyon Sram Racing); 4. Van Den Broek-Blaak Chantal (SD Worxs); 5. Elena Cecchini (SD Works); 6. Coryn Rivera (Team Jumbo Visma); 7. Elise Vhabbey (Canyon Sram Racing); 8. Silvia Persico (Valcar); 9. Cecilie Ludwig (SDJ Nouvelle Aquitane Futurosi); 10. Ashley Moolman Pasio (SD Worx)



ordine d’arrivo completo



La cronaca

138 al via divise in 24 squadre. La gara è stata interrotta al km 53, dopo la salita del Brinzio, a causa di un grave incidente stradale, avvenuto fuori corsa. La carovana è stata costretta a fermarsi, a cambiare percorso, a neutralizzare un tratto di strada e rielaborare velocemente la propria tabella di marcia. A quel punto della corsa c’erano tre atlete in fuga: Gulnaz Khatuntseva (Roland Cofeas), Michaela Drummond (Bepink), Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo). La gara è ripresa con le tre atlete con 30 secondi di vantaggio sul gruppo, cioè la dote che avevano al momento dello stop. Dopo pochi chilometri dalla ripartenza il gruppo è tornato compatto. Per la cronaca delle tre al comando l’ultima a cedere è stata Michaela Drummond.

La gara è entrata nel vivo quando è entrata nel circuito finale da ripetere quattro volte.

Ai meno 45 dall’arrivo sono scattate in otto (Van Anrooij, Swinkels, Shackley, Paladin, Magnaldi, Chapman, Spratt, Patino Bedoya) poi riprese dal gruppo al km 43. Sulla salita di Casale (ai meno 30 dalla conclusione) è stata Erica Magnaldi a scattare e a scavare un distacco di 10 secondi sul gruppo. Riassorbita la Magnaldi è stata Cecile Ludwig a scattare. Poi è stata la volta dell’elvetica Marlen Reusser, raggiunta poco dopo da Elisa Longo Borghini, Elise Chabbey e Cecilie Ludwig. Al suono della campana, vale a dire a soli 17,5 chilometri dall’arrivo, le quattro fuggitive sono passate con venti secondi di vantaggio. Tentativo annullato a quindici chilometri dall’arrivo quando si è formato il gruppo di ventidue che poi si sono contese il successo in volata.



Le plurivittoriose

4 successi

Maria Canins (ITA / 1984, 1985, 1990 et 1992)

Marianne Vos (NED / 2009, 2010, 2012 et 2019)



2 successi

Emanuella Menuzzo (ITA ; 1978 et 1981)

Elisabetta Fanton (ITA / 1988 et 1989)

Fabiana Luperini (ITA / 1994 et 2000)

Valeria Cappellotto (ITA / 1995 et 1996)

Nicole Cooke (GBR / 2005 et 2007)

Emma Pooley (GBR / 2008 et 2011)

Elisa Longo Borghini (ITA / 2013 et 2021)

Elizabeth Deignan (GBR / 2015 et 2016)



Albo d’oro trofeo Alfredo Binda

2022 Elisa Balsamo ITA 2021 Elisa Longo Borghini ITA 2020 n.d. 2019 Marianne Vos OLA 2018 Katarzyna Niewiadoma POL 2017 Coryn Rivera USA 2016 Elizabeth Armitstead GBR 2015 Elizabeth Armitstead GBR 2014 Emma Johansson SVE 2013 Elisa Longo Borghini ITA 2012 Marianne Vos OLA 2011 Emma Pooley GBR 2010 Marianne Vos OLA 2009 Marianne Vos OLA 2008 Emma Pooley GBR 2007 Nicole Cooke GBR 2006 Regina Schleicher GER 2005 Nicole Cooke GBR 2004 Oenone Wood AUS 2003 Diana Ziliute LIT 2002 Svetlana Bubnenkova RUS 2001 Nicole Brandli SVI 2000 Fabiana Luperini ITA 1999 Fanny Lecortois FRA 1996 Valeria Cappellotto ITA 1995 Valeria Cappellotto ITA 1994 Fabiana Luperini ITA 1993 Roberta Ferrero ITA 1992 Maria Canins ITA 1991 Maria Paola Turcutto ITA 1990 Maria Canins ITA 1989 Elisabetta Fanton ITA 1988 Elisabetta Fanton ITA 1987 Rossella Galbiati ITA 1986 Stefania Carmine ITA 1985 Silvia Conti ITA 1984 Maria Canins ITA 1983 Michela Tomasi ITA 1982 Lucia Pizzolotto ITA 1981 Cristina Menuzzo ITA 1980 Francesca Galli ITA 1979 Anna Morlacchi ITA 1978 Cristina Menuzzo ITA 1977 Nicoletta Castelli ITA 1976 Morena Tartagni ITA 1975 Nicole Van den Broek BEL 1974 Giuseppina Micheloni ITA