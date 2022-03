Dal 31 marzo in libreria edito da Longanesi ‘Codice Yuri” di Yuri Chechi

Ripercorrendo i grandi successi che gli hanno fatto meritare il titolo di Signore degli Anelli fino alla

conclusione della carriera agonistica e poi la scoperta del metodo calistenico, Jury Chechi firma un

rivoluzionario programma di allenamento.



Jury Chechi non ha mai smesso di allenarsi, nemmeno dopo la fine ufficiale dalla sua carriera agonistica. E

nel 2020, in piena pandemia, quando ha diffuso gli incredibili video dei suoi training domestici, ha

dimostrato di essere ancora l’indiscusso «Signore degli Anelli».

Jury Chechi è un maestro del metodo calistenico, un allenamento a corpo libero che prevede l’uso del

proprio peso corporeo per migliorare forza, coordinazione e resistenza, ispirato a tecniche nate nell’antica

Grecia. Il calisthenics può essere praticato da chiunque, in qualsiasi momento, dappertutto, e l’Italia sta

imparando a conoscerlo anche grazie alla Jury Chechi Academy.

Il libro non propone solo un metodo di allenamento: è un viaggio di riscoperta del pieno benessere fisico,

che passa per l’alimentazione, la respirazione e l’unità tra corpo e mente. Jury condivide quel che ha

imparato nelle sue due vite, quella da ginnasta professionista e quella da ex campione che non ha mai

smesso di rispettare e amare il proprio corpo, anche se ora l’obiettivo non è più vincere un’Olimpiade, ma

solamente stare bene. Nel farlo ripercorre la sua carriera e, con onestà, ammette le difficoltà e gli ostacoli

che lui per primo ha dovuto affrontare e affronta ogni giorno e condivide con il lettore il suo mantra: «La

felicità del corpo, a volte, è più intensa di quella dell’anima».

JURY CHECHI (Prato, 1969), atleta e campione olimpico, è stato il primo ginnasta nella storia a essersi aggiudicato per cinque volte di seguito (1993-97) il titolo di campione mondiale degli anelli, una specialità in cui ha vinto anche un oro ai giochi olimpici di Atlanta nel 1996 e un bronzo a quelli di Atene nel 2004, a cui partecipò a 34 anni, dopo il grave infortunio al tendine che lo obbligò a saltare le Olimpiadi del 2000 a Sidney. Dopo il ritiro dalle competizioni il «Signore degli Anelli»,

come è stato soprannominato, ha continuato a occuparsi di sport e partecipa spesso a programmi tv, anche in veste di opinionista sportivo. Dal 2018 con la Jury Chechi Academy si dedica al calisthenics. Durante il lockdown del 2020 i video dei suoi allenamenti nel salotto di casa sono diventati virali, totalizzando tre milioni di visualizzazioni