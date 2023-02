Uno sguardo alla Serie C – Girone C

di Marco Foianesi. Catanzaro riprende a vincere e si diverte. Foto: lo stadio Ceravolo.

Il Catanzaro dopo la prima sconfitta stagionale sul campo di Viterbo riprende la propria corsa. In stile tennistico surclassa il Monopoli di Pippo Pancaro con un esagerato 6-0. Le aquile tornano a volare e divertirsi e vincono la 15 partita in casa su 15 partite, nuovo record. Il Ceravolo è diventato un fortino inespugnabile, l’entusiasmo è quello dei vecchi tempi gloriosi. Da segnalare la doppietta di Iemmello, la prima dopo 35 secondi arrivato già a 19 reti.

Il Crotone ha vinto in trasferta per 2-1 sul campo del Francavilla. In panchina c’era Zauli che ha preso il posto dell’esonerato Lerda. Una vittoria che mantiene le distanze, -10 dalla capolista e che gli permette di allungare sul Pescara raggiunto in casa al 95’ dal Giugliano. Rotonda vittoria del Foggia per 3-0 sulla Juve Stabia e clamoroso tonfo interno dell’Avellino contro una Viterbese in stato di grazia. Dopo aver battuto la capolista, che si era presentata da imbattuta, coglie la sua terza vittoria consecutiva. Peccato per la penalizzazione di 2 punti ma comunque il margine dall’ultimo posto, occupato dalla Fidelis Andria è di 4 punti. Un girone C che è stato preso in considerazione dell’assegnazione della panchina d’oro della passata stagione. Infatti la cavalcata del Palermo ha fatto la storia e di conseguenza il vulcanico Silvio Baldini ha ricevuto il premio dal nuovo Presidente Matteo Marani