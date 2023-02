SERIE A TIM – Torino – Cremonsese 2-2

Finisce 2-2 Torino-Cremonese, posticipo della 23esima giornata di Serie A.(Nella foto GdS Sanabria autore dle vantaggio su calcio di rigore)

I graata partono bene e creano qualche occasioni ,verso la porta difesa da Carnesecchi. Al 41′ il vantaggio Toro: Ilic enra in area e Sernicola lo mette giù, per Camplone è calcio di rgore, dal dischetto Sanabria non sbaglia.

Nella rirpesa la Cremoense alza il baricentro, e pareggia al 54’, con un gran destro potente di Tsadjou. La squadra di Ballardini si gioca il tutto pe rtutto e ala destro i Valeri porta in vantaggio i grigiorossi.

Il Toro però non si arrende e al 79’ pesca il 2-2 con Singo. Toro a- -1 dalla Juventus, che affronterà martedì prossimo nel derby della Mole. Cremonese ancora a secco di successi .

IL TABELLINO

Torino-Cremonese 2-2

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic ; Djidji , Schuurs (22′ st Buongiorno ), Rodriguez ; Ola Aina (22′ st Singo ), Linetty , Ilic (45’+3 st Gineitis), Vojvoda (45’+3 st Seck); Miranchuk ; Karamoh (22′ st Radonjic), Sanabria.Allenatore: Juric

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi ; Ferrari (41′ st Lochoshvili ), Bianchetti , Aiwu ; Sernicola (35′ st Ghiglione ), Pickel , Meité (1′ st Afena-Gyan), Benassi , Valeri ; Okereke (35′ st Bonaiuto ), Tsadjout (23′ st Ciofani ).Allenatore: Ballardini 6

Arbitro: Camplone

Marcatori: 41′ rig. Sanabria (T), 9′ st Tsadjout (C), 29′ st Valeri (C), 34′ st Singo (T)

Ammoniti: Ola Aina (T), Sanabria (T), Vojvoda (T), Bonaiuto (C)