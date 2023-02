Osimhen- Di Lorenzo . Eintracht F. Napoli 0-2

Il Napoli delle meraviglia sbanca anche a Francoforte e nel’andata ottavi di finale Champions league batte l’Enitracht 2-0.

Cosa si puoò dire di più di questo bel napoli. la squadra di Spalletti ha battuto 2-0 l’Eintracht nell’andata degli ottavi di Champions League, dominando a Francoforte ad un passo dai quarti di finale.

Parte bene l’Eintracht , mail Napoli dopo aver preso le giuste misure centra un palo con Lozano al 34′. Poco dopo occasione per il vantaggio partenopeo sprecata da Kvaratskheliai su calcio di rigore concesso dall’arbitro Diaz per fallo di Buta su Osimhen , Trapp repsinge.

Il Napoli è padrone del gioco, Meret inoperoso ,così arriva (40′) il meritato vantaggio di Osimhen:fuga di Lozano e cross al centro per il nigeriano che non sbgalia

Dopo appena 1 mnuto ancora Osimhen va in gol , la rete annullata per off-side dell’attaccante azzurro.

Nella ripresa, dopo un paio di occasioni sprecate e l’espulsione di Kolo Muani, fallo sui Anguissa arriva il raddoppio di Di Lorenzo al termine di un’azione corale inziata da Anguissa impreziosita dall’assist di tacco di Kvaratskhelia.

In superirotià numerica il Napoli controlla il match , sprecando la terza rete. Gara di tirono il 15 marzo allo stadio maradona.

IL TABELLINO

EINTRACHT-NAPOLI 0-2

Eintracht (3-4-2-1): Trapp ; Ndicka, Jakic, Tuta ; Buta (24′ st Knauff ), Sow , Kamada , Max (47′ st Lenz); Lindstrom(24′ st Borré ), Gotze (36′ st Alidou ); Kolo Muani. A disp.: Ramaj, Smolcic, Rode, Touré, Hasebe, Alario, Chandler. All.: Glasner

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Kim , Olivera ; Anguissa (34′ st Ndombélé), Lobotka 7 Zielinski ; Lozano (34′ st Elmas), Osimhen (39′ st Simeone), Kvaratskhelia (39′ st Politano). A disp.: Gollini, Idasiak, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Ostigard, Gaetano. All.: Spalletti

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

Marcatori: 40′ Osimhen, 20′ st Di Lorenzo

Ammoniti: Gotze (E); Kim (N)

Espulsi: 13′ st Kolo Muani (E) per gioco violento

Note: 36′ Trapp (E) para un rigore a Kvaratskhelia (N)