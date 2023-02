CHAMPIONS LEAGUE – Eintracht Francoforte-Napoli.Le probabili formazioni

Eintrach Francoforte – Napoli , andata ottavi di finale Champions League.

Napoli: Spalletti non rinuncerà al 4-3-3.Un solo dubbio per il tecnico di Certaldo , uno tra Mario Rui e Oliveira. Lozano in vantaggio si Politano.

Squadra pronta quella azzurra con Osimhen e Kvara in attacco .

Heintracht : attacco duidato da Mario Gotze e da Kolo Muani. I dubbi riguardano retroguardia e fascia destra con Hasebe e Knauff favoriti su Smolcic e Buta.

Le probabili formazioni:

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (Oliveira) ; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti