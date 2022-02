Serie A: Inter – Sassuolo 0-2

Tonfo casalingo dell’Inter. Al Meazza passa il Sassuolo 2-0.

Una brutta sorpresa nel posticipo della 26esima giornata di Serie A. A San Siro il Sassuolo batte l’Inter 2-0 .

Già all’8′ i neroverdi passano in vantaggio con Raspadori, il giovane attaccante sfrutta al meglio un recupero sulla trequarti avversaria per battere Handanovic non certo impeccabile. L’Inter si scuote e sfiora il pareggio con Calhanoglu. Il Sassuolo risponde con Berard che centra la traversa , pon al 26′ arriv a il raddoppio con Scamacca lasciato completamente libero da Dimarco e Perisic, e colpo di testa che tocca il palo e finisce in fondo alla rete. Nella ripresa l’Inter si riversa in attacco, il portiere Consigli sale in cattedra negando più volte la gioa del gol ai nerazzurri. Il sassuolo risponde con veloci ripartenze sfiorando la terza rete.

IL TABELLINO

Inter-Sassuolo 0-2

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , de Vrij , Dimarco ; Darmian (1′ st Dumfries), Barella , Gagliardini (1′ st Dzeko ), Calhanoglu (33′ st Vidal ), Perisic (33′ st D’Ambrosio ); Sanchez , Martinez .

Allenatore: Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli ; Muldur , Chiriches , Ayhan (1′ st Tressoldi ), Kyriakopoulos ; Frattesi (26′ st Henrique ), Lopez ; Berardi (44′ st Peluso ), Raspadori , Traoré (34′ st Harroui ); Scamacca (25′ st Defrel ).

Allenatore: Dionisi

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 8′ Raspadori (S), 26′ Scamacca (S)

Ammoniti: Raspadori (S), Muldur (S), D’Ambrosio (I)