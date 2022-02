Serie A: Cagliari – Napoli 1-1

Il Napoli fermato dal Cagliari . 1-1 Nel posticipo della 26^ giornata

Il Napoli che pareggia all’ultimo assalto 1-1 contro il Cagliari. Partenopei che mancano l’aggancio al Milan in vetta alla classifica.

Nel primo tempo occasioni per Di Lorenzo e Mario Rui, poi al 58′ i sardi passano con Gaston Pereiro, con Papera di Ospina. Il portiere colombiano si riscatta con due super-parate su Deiola e Marin e all’87’ Osimhen di testa trova il pareggio che vale il 2° posto insieme all’Inter.

IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 1-1

Cagliari (3-5-2): Cragno ; Goldaniga , Lovato , Altare ; Bellanova , Baselli (37′ st Zappa ), Grassi (30′ st Marin ), Deiola , Dalbert (50′ st Lykogiannis ); Joao Pedro , Pereiro (38′ st Pavoletti). A disp.: Aresti, Radunovic, Carboni, Ceppitelli, Obert, Gagliano, Keita. All.: Mazzarri

Napoli (3-4-1-2): Ospina ; Rrahmani , Koulibaly , Juan Jesus (22′ st Fabian Ruiz ); Di Lorenzo (27′ Malcuit – 38′ st Zanoli ), Demme (22′ st Ounas ), Zielinski , Mario Rui ; Elmas ; Petagna (22′ st Osimhen ), Mertens . A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam. All.: Spalletti

Arbitro: Sozza

Marcatori: 13′ st Pereiro (C), 42′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Joao Pedro (C), Malcuit (N), Koulibaly (N)