Quinto risultato utile consecutivo in Serie A per la Lazio, ma a Udine è arrivato solo l’1-1:

“Viste tutte le condizioni in cui eravamo abbiamo fatto una buonissima partita – ha commentato Sarri a fine partita -. Non era una situazione semplice, siamo andati subito sotto ma abbiamo reagito anche dopo l’infortunio di Pedro. Nell’ultimo quarto d’ora eravamo stanchi, ma eravamo in campo 72 ore fa”.