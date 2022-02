Simone Inzaghi prova ad analizzare senza drammi il ko dell’Inter contro il Sassuolo, costato ai nerazzurri il mancato sorpasso al Milan in testa alla classifica.

“Abbiamo creato tantissimo, ma non c’è stato l’episodio”, ha detto l’allenatore nerazzurro. “Dovevamo avere un approccio diverso, analizzeremo con calma questa sconfitta. Siamo tutte lì in classifica, da adesso in poi ci saranno 13 finali”, ha aggiunto.