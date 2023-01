SERIE BKT -Palerno – Bari 1-0. Decide Marconi all’83’

Il palermo batte il Bari 1-0 , nell’anticipo della 21^ giornata Serie BKT

Allo stadio “Renzo Barbera” il gol che decide la sfida arriva all’83’: Calcio di punizione da metà campo avversaria, mischia in area che spunta Ivan Marconi trova la zampata vincente. È 1-0 per la squadra di Corini. Il Bari tenta il tuttoper tutto con nuovi ingressi in campo. All’89’ pugliesi in dieci , espulso Cheddira fallo su Saric , il marocchino già ammonito lascia il terreno di gioco.

Palermo-Bari 1-0

IL TABELLINO

PALERMO: Pigliacelli, Sala, Segre, Brunori (’86’ Soleri), Di Mariano (86’ Bettella), Marconi, Nedelcearu, Damianil (64′ Broh), Saric, Valente (73′ Tutino), Mateju. A disposizione: Grotta, Massolo, Orihuela, Soleri, Lancini. All.: Corini.

BARI: Caprile, Maita 66′ Pucino, Di Cesare , Cheddira, Maiello (’84’ Antenucci), Vicari, Mazzotta, Ceter (46′ Salcedo), Benedetti, Folorunsho ( 78′ Botta), Dorval ( 66′ Mallamo). A disposizione: Frattali, Polverino, Salcedo, Terranova, Zuzek, Pucino, Ricci, Lops, Bellomo. Allenatore: Mignani.

Arbitro: Massimi (Termoli). Assistenti: Moro (Schio) – Ceccon (Lovere). Quarto Ufficiale: Paride Tremolada (Monza). VAR: Aureliano (Bologna). AVAR: Perenzoni (Rovereto).

MARCATORI: Marconi (83′).

NOTE: Ammoniti: Maita, Damiani, Saric, Mazzotta, Sala, Bendetti, Nedelcearu. Espulsi: Cheddira (doppia ammonizione).