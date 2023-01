Salernitana , Nicola:”abbiamo dato proprio tutto”

Davide Nicola ha commentato così il ko della sua Salernitana col Napoli. Ph. GdS

“Abbiamo dato proprio tutto, abbiamo incontrato una squadra che ha perso una sola partita e pareggiate due. Da un certo punto di vista siamo contenti della compattezza ritrovata, alla fine Meret ha fatto anche una grande parata.Il nostro obiettivo era contenere Osimhen. Siamo una squadra in cui non tutti hanno caratteristiche di aggressività. Quello che conta per noi, dopo Bergamo era la compattezza, è il mattoncino da portare avanti”.